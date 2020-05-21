THE METROPOLITAN TRAINING ALLIANCE BOARD OF DIRECTORS COMMEMORATES
THE LIFE AND LEGACY OF OUR FOUNDER/CEO/PRESIDENT:
JACOB I. JOHNSON
NOVEMEBER 18, 1955- MAY 8, 2020
JACOB DEDICATED HIS LIFE TO HELPING OTHERS AS PRESIDENT/CEO METROPOLITAN TRAINING ALLIANCE; DECORATED MAJOR U.S. ARMY; FORMER VICE-PRESIDENT URBAN LEAGUE OF METROPOLITAN ST.LOUIS; PRESIDENT SOLDAN HIGH SCHOOL , CLASS OF 1974, AND ALUMNI ASSOCIATION; FORMER BOARD MEMBER BI-STATE DEVELOPMENT AGENCY (METRO); MEMBER, KAPPA ALPHA PSI FRATERNITY.
JACOB WILL BE TRULY MISSED BY A HOST OF FAMILY, FRIENDS AND COLLEAGUES.
MAY GOD REST AND BLESS HIS SOUL.
SINCERELY,
RONALD MOORE: NATIONAL SOCIETY OF BLACK ENGINEERS
TAYESHA SCHUDLT: ENTERPRISE BANK
FREDERICK SEARCY: PLUMBERS AND PIPEFITTERS, LOCAL 562
SANDRA HOUSTON: OFFICE OF CONGRESSMAN WM. LACY CLAY
REGINALD SCOTT: WASHINGTON UNIVERSITY
DORIS JONES: RETIRED VP URBAN LEAGUE METRPOLITAN ST. LOUIS
ROBERT VOEGELE: VICE-PRESIDENT, METROPOLITAN TRAINING ALLIANCE
CARLTON JONES: PRESIDENT, MTA BOARD OF DIRECTORS BETTER FAMILY LIFE, INC
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